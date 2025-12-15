Pagamento seconda rata IMU: scatta il conto alla rovescia

(Teleborsa) - Scatta ilper la scadenza di domani,per il pagamento della. Va ricordato che la tassa municipale sugli immobili va pagata sulle, e in ogni caso sulle, sugli immobili, sullee sui. Non è invece dovuta sull'abitazione di residenza, sulle case popolari e sugli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa ma adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, e sii fabbricati utilizzati come alloggi sociali.Stando ai calcoli effettati sulla prima rata 2024, ildi euro, ma l'aliquota varia enormemente da città a città, garantendo un gettito diverso a livello locale. Stando ai dati dell’Agenzia delle Entrate del 2020, richiamati da un report della UIL, ildi euro a carico di oltrehiamati a ve5rsare l’Imu. Di questi, il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati.Secondo il sindacato, dunque, l'IMU è unpoiché il prelievoe tra diverse categorie catastali, a parità di condizioni economiche. "Servono valori che rispecchino il mercato, consu tutto il territorio nazionale, afferma il Segretario confederale Santo Biondo, aggiungendo "la revisione dovrebbe essere a gettito complessivo invariato: si aggiornano le basi imponibili, si abbassa l’aliquota di riferimento esenza gravare su chi già paga il giusto. Urge, quindi,: chi possiede patrimoni immobiliari di alto valore, case di lusso o immobili lasciati vuoti deve contribuire di più, mentre chi ha redditi medio-bassi, famiglie numerose oaffitta a canone concordato deve beneficiare di sconti automatici e tutele certe".Guardando le varie città italiane,a, con un costo medio IMU sulla seconda casa di. Seguono, con un pagamento a saldo rispettivamente di 1.479 e 1.168 euro.con una rata a saldo di 195 euro,entrambe con un pagamento a saldo di 197 euro. La media nazionale della rata IMU si attesta a 977 euro, di cui 488 euro a saldo.Va anche segnalato che la prima rata dell'IMU è stata pagata sulle aliquote in vigore l'anno passato, mentre il saldo viene pagato sull'aliquota aggiornata di quest'anno con eventuale conguaglio della rata pagata in acconto. La novità di quest'anno - ricorda Confedilizia - è che i Comuni non possono più diversificare liberamente le aliquote IMU, ma possono sceglierle approvando il prospetto delle aliquote disponibile sul portale del federalismo fiscale.