Pagamento seconda rata IMU: scatta il conto alla rovescia

(Teleborsa) - Scatta il conto alla rovescia
per la scadenza di domani, 16 dicembre 2025,
per il pagamento della seconda rata dell'IMU sulle seconde case
. Va ricordato che la tassa municipale sugli immobili va pagata sulle abitazioni, esclusa la prima
, e in ogni caso sulle case di lusso
, sugli immobili commerciali
, sulle aree edificabili
e sui terreni agricoli
. Non è invece dovuta sull'abitazione di residenza, sulle case popolari e sugli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa ma adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, e sii fabbricati utilizzati come alloggi sociali.
Stando ai calcoli effettati sulla prima rata 2024, il pagamento dell'imposta a saldo dovrebbe valere circa 11 miliardi
di euro, ma l'aliquota varia enormemente da città a città, garantendo un gettito diverso a livello locale. Stando ai dati dell’Agenzia delle Entrate del 2020, richiamati da un report della UIL, il gettito complessivo annuo è di 19,4 miliardi
di euro a carico di oltre 26,1 milioni i proprietari c
hiamati a ve5rsare l’Imu. Di questi, il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati.
Secondo il sindacato, dunque, l'IMU è una "lotteria fiscale iniqua",
poiché il prelievo varia sensibilmente da un Comune all’altro
e tra diverse categorie catastali, a parità di condizioni economiche. "Servono valori che rispecchino il mercato, con verifiche periodiche
e criteri omogenei
su tutto il territorio nazionale, afferma il Segretario confederale Santo Biondo, aggiungendo "la revisione dovrebbe essere a gettito complessivo invariato: si aggiornano le basi imponibili, si abbassa l’aliquota di riferimento e si correggono le storture,
senza gravare su chi già paga il giusto. Urge, quindi, maggiore progressività
: chi possiede patrimoni immobiliari di alto valore, case di lusso o immobili lasciati vuoti deve contribuire di più, mentre chi ha redditi medio-bassi, famiglie numerose o
affitta a canone concordato deve beneficiare di sconti automatici e tutele certe".
Guardando le varie città italiane, la più cara è Rom
a, con un costo medio IMU sulla seconda casa di 3.499 euro, di cui 1.749 euro a saldo
. Seguono Milano e Venezia
, con un pagamento a saldo rispettivamente di 1.479 e 1.168 euro. Le meno care sono Palermo
con una rata a saldo di 195 euro, Pesaro e Cosenza,
entrambe con un pagamento a saldo di 197 euro. La media nazionale della rata IMU si attesta a 977 euro, di cui 488 euro a saldo.
Va anche segnalato che la prima rata dell'IMU è stata pagata sulle aliquote in vigore l'anno passato, mentre il saldo viene pagato sull'aliquota aggiornata di quest'anno con eventuale conguaglio della rata pagata in acconto. La novità di quest'anno - ricorda Confedilizia - è che i Comuni non possono più diversificare liberamente le aliquote IMU, ma possono sceglierle approvando il prospetto delle aliquote disponibile sul portale del federalismo fiscale.