Disney: incassi record per Avengers Endgame

Disney

Walt Disney

(Teleborsa) - Numeri record peral botteghino, con un. Si tratta della cifra d'incasso più alta mai registrata da una pellicola nel suo primo fine settimana di esordio.Battuto e doppiato il record stabilito un anno fa proprio dal capitolo precedente della saga Marvel, Avengers: Infinity War.Durante il fine settimana scorso, l'ultimo film della fortunata serie ha incassato ben 350 milioni di dollari in USA e Canada, 330,5 milioni in Cina e 17,4 milioni di euro in Italia.La pellicola prodotta dalla Marvel e dalla, diretta da Anthony e Joe Russo, ha segnato un record assoluto in 44 Paesi, assicurandosi quattro biglietti ogni cinque venduti in America.Poco mosso il titoloa Wall Street: -0,11%.