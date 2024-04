Chiude in calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, mentre si confermano i timori di tassi di interesse della Federal Reserve più alti per un periodo più lungo. Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a -0,12% mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,58%, chiudendo a 5.022 punti. Negativo il(-1,24%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,6%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,08%) e(+0,46%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,71%),(-0,57%) e(-0,57%).del Dow Jones,(+2,07%),(+1,78%),(+1,67%) e(+1,50%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,36%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,60%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,11%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.Tra i(+2,18%),(+1,87%),(+1,73%) e(+1,45%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,09%.Crolla, con una flessione del 5,84%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,78%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,29%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PhillyFed (atteso 1,5 punti; preced. 3,2 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 211K unità)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,2 Mln unità; preced. 4,38 Mln unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 9,5%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,5%)14:30: PIL, trimestrale (preced. 3,4%).