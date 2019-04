Music Inside Rimini: "Da Zero a Elio e le Storie Tese" con Cesareo

(Teleborsa) - Nel fitto calendario di eventi di Music Inside Rimini , la manifestazione organizzata dain programma dal 5 al 7 maggio alla Fiera di Rimini, uno degli appuntamenti da non perdere è senz’altro il workshop “”, che avrà come protagonista, meglio conosciuto al pubblico italiano come, famoso chitarrista, compositore e membro fondatore della band Elio e le Storie Tese.Domenica 5 maggio, l'artista racconterà i momenti salienti dei suoi 30 anni di esperienza, “una coerente follia”, come li definisce, e di come con originali composizioni, arrangiamenti e un assiduo lavoro di continua innovazione abbia contribuito ad imporre il suo gruppo musicale come uno tra i più sperimentali nel panorama nazionale. Nel suo curriculum Cesareo può vantare anche un primato: è infatti il primo chitarrista italiano ad essere scelto come endorser ufficiale da Ibanez, rinomato brand di chitarre e bassi, che a lui ha dedicato il modello RGTH57 Cesareo.