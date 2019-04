Scuola, corsi di sostegno: nuova soglia d'accesso per l'orale

(Teleborsa) - Ci sono importanti novità di trattamento dei candidati ai corsi di specializzazione per diventare docente di sostegno , organizzati dalle Università sulla base dei decreti ministeriali., che verterà su una o più tematiche,, più tutti coloro che hanno conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi: questo significa che, a seguito della prova scritta e prova orale, sarà bocciato il 50% (e anche più) dei candidati.Per la valutazione della prova scritta rimane in vigore il DM 30 settembre 2011, che stabilisce a 21/30 la soglia di sufficienza. Quindi, anche qualora le Università non lo avessero indicato nel bando, scrivendo semplicemente che la prova sarà valutata in trentesimi, rimane comunque valido il decreto, sicuramente ricordato nelle premesse.Inoltre,. E sono svariate le tematiche su cui verteranno le prove: le competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; le competenze su empatia e intelligenza emotiva; le competenze su creatività e pensiero divergente; le competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.Secondo il"ci troviamo davanti all’specializzanti sul sostegno agli alunni disabili. Invece di produrre una selezione seria, improntata sull’efficienza e sull’effettiva necessità di individuare i docenti più adatti e competenti per svolgere il delicato ruolo di affiancamento degli alunni con disabilità nel loro percorso formativo,. Prima si è ristretto davvero troppo il cerchio dei posti da assegnare".attraverso il Decreto del 21 febbraio 2019, che ha di fatto dato il via alla selezione dei tanti aspiranti ai corsi di specializzazione., ricorda che ". Questi ultimi numeri, sopra i mille posti, dovevano essere concessi per tutte le regioni d’Italia, considerando che nell’anno scolastico in corso sono stati 51.107 i docenti a cui è stata affidata una cattedra di sostegno senza il prescritto titolo di specializzazione".