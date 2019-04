Generali perfeziona la cessione di Generali Leben

Generali

(Teleborsa) -completa il turnaround industriale di Generali Deutschland. La compagnia assicurativa italiana ha comunicato che nella giornata odierna è stata perfezionata la cessione dell’89,9% delle azioni die, contestualmente, l’accordo per una partnership industriale con Viridium dedicata al mercato assicurativo tedesco e finalizzata alla gestione del portafoglio Vita.Termini e condizioni della transazione sono in linea con l’annuncio della cessione, comunicata nel luglio 2018, che prevede una valutazione complessiva del 100% di Generali Leben pari a €1 miliardo.Inoltre, al Gruppo Generali sono rimborsati €882 milioni di strumenti subordinati.Viridium ha ottenuto tutte le approvazioni richieste dagli organi regolatori e dalle autorità garanti della concorrenza.Nell'ambito dell’operazione, Generali conserva una quota pari al 10,1% di azioni in Generali Leben e un posto nel Consiglio di Sorveglianza., Group Ceo di Generali, ha affermato: "La Germania è per noi un mercato chiave dove vogliamo crescere e con questa operazione completiamo il turnaround industriale di Generali Deutschland. Confermiamo così la nostra posizione come il secondo più grande assicuratore retail nel mercato tedesco e rafforziamo la nostra leadership nelle polizze Vita Unit Linked e nel ramo Protezione. Le risorse che si sono rese disponibili con la cessione di Generali Leben saranno reinvestite per supportare la crescita".