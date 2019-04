Istat, cresce l'inflazione ma rallenta carrello spesa

(Teleborsa) - Nel mese di aprile 2019, secondo le stime preliminari, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dell’1,1% su base annua (era +1% del mese precedente).Lo rileva l'Istat secondo cuidell’inflazione ad aprile sono stati soprattutto. "La prossimità nel 2019 della Pasqua con la festa della Liberazione - sottolinea l'Istituto di statistica - ha infatti favorito unadi quella registrata nello stesso mese dello scorso anno (quando la Pasqua era caduta il primo aprile) dei prezzi sia deisia di quelli legati alla(sostenuti anche da eventi come il salone del mobile di Milano), determinandone così l’accelerazione tendenziale. Agli aumenti dovuti a tali fattori si sono poi sommati quelli, seppur contenuti, da una parte dei prezzi dei carburanti, e in particolare della benzina, e dall’altra dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato libero".L', al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera lievemente da +0,4% a +0,6%, mentre quella al netto dei soli beni energetici rimane stabile a +0,6%. L’per il 2019 è +0,6% per l’indice generale e +0,4% per la componente di fondo.Per i: quelli dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona decelerano in modo marcato da +1,1% a +0,3%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto passano da +1,5% a +1,2%.Secondo le stime preliminari,dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,6% su base mensile e dell’1,2% in termini tendenziali (in lieve accelerazione da +1,1% del mese precedente).