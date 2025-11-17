Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei
, dopo il cauto avvio di seduta. La Commissione europea ha diffuso le previsioni economiche d’autunno
che rivedono al ribasso le stime del Pil italiano per il 2025
, ora in aumento limitato allo 0,4%, contro lo 0,7% previsto a maggio. Sul fronte dei prezzi, Bruxelles prevede un’inflazione all’1,7% nel 2025 – in aumento dall’1,1% di quest’anno. Dinamica più favorevole invece per i conti pubblici, con il deficit scenderà al 3% del Pil nel 2025, per poi attestarsi al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027, permettendo all’Italia di uscire un anno prima dalla procedura per deficit eccessivo
.
Nel presentare il rapporto, il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis
ha insistito sulla "resilienza
dell’economia europea", affermando che "la crescita ha battuto le attese nei primi nove mesi dell’anno" e che "l’inflazione è sulla buona strada per tornare vicino al 2%". Allo stesso tempo, ha definito il quadro pubblico
"migliorato rispetto al post-pandemia, ma destinato a peggiorare nei prossimi anni", invitando a "restare vigili per salvaguardare la sostenibilità fiscale
".
Sul fronte macroeconomico
, in Italia a ottobre 2025 l’inflazione rallenta sensibilmente
, scendendo a +1,2% (leggermente al di sotto del valore di fine 2024). La decelerazione, spiega l'ISTAT, risente del marcato ridimensionamento del ritmo di crescita dei prezzi degli Alimentari non lavorati (+1,9% da +4,8%) e del calo di quelli degli Energetici regolamentati (-0,5% da +13,9% a settembre). In rallentamento la crescita su base annua dei prezzi del "carrello della spesa" (+2,1% da +3,1%) e dell’inflazione di fondo (+1,9% da +2%).
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. L'Oro
è sostanzialmente stabile su 4.072,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +81 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,44%. Tra le principali Borse europee
tentenna Francoforte
, che cede lo 0,38%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e sostanzialmente debole Parigi
, che registra una flessione dello 0,22%.
Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,36% sul FTSE MIB
: il principale indice della Borsa di Milano
prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 46.418 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,07%); leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,28%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Leonardo
(+2,34%), Hera
(+1,50%), Saipem
(+0,96%) e Banca MPS
(+0,93%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Interpump
, che ottiene -2,89%.
Calo deciso per Brunello Cucinelli
, che segna un -1,92%.
Sotto pressione Azimut
, con un forte ribasso dell'1,90%.
Soffre Moncler
, che evidenzia una perdita dell'1,75%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, El.En
(+2,46%), Sanlorenzo
(+2,20%), Tamburi
(+2,17%) e ERG
(+2,15%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su GVS
, che continua la seduta con -2,66%.
Preda dei venditori NewPrinces
, con un decremento del 2,51%.
Si concentrano le vendite su MARR
, che soffre un calo del 2,12%.
Vendite su doValue
, che registra un ribasso dell'1,80%.