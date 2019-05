Primo maggio, Mattarella: "Lavoro Diritto Costituzionale"

(Teleborsa) - Parlando dal Quirinale in occasione della ricorrenza del 1 maggio,. Il Capo dello Stato ha anche sottolineato che "le tasse sui redditi da lavoro in Italia sono tra le più alte dei Paesi sviluppati" e vanno ridotte., Segretario generale Cgil, ha lanciato la proposta di "un sindacato unico dei lavoratori" e ha chiesto che "il salario minimo si faccia a partire dai contratti"., Uil, ha da parte sua chiesto al Governo di "incontrarci e contrattare" anche per "correggere Quota 100". Mentre, Cisl, ha affermato si deve "cambiare rotta".. Si sono verificati. Contemporanea la protesta dei rider in bicicletta che chiedono tutele e assicurazioni per la propria attività.