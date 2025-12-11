Luiss inaugura l'Anno Accademico 2025-2026: al centro il futuro dell'Europa

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, con la tradizionale Cerimonia che si è svolta nell, alla presenza dei suoi Vertici. Al centro del dibattito. Un tema analizzato sotto il doppio profiloda due autorevoli ospiti:, Presidente della Corte costituzionale, e, Consigliere Delegato e CEO di"L’Europa sta attraversando una fase di trasformazione complessa e strutturale", ha esordito il Rettore della Luiss,nella relazione di apertura, citando le "tensioni geopolitiche, la transizione industriale, tecnologica e sostenibile, i cambiamenti demografici e sociali" ed affermando "la nostra Università non può rimanere spettatrice: per missione e identità è chiamata a scendere in campo con visione, responsabilità e spirito di servizio verso il Paese e l’Europa. Ci impegniamo a contribuire alla costruzione del futuro europeo, rafforzando innovazione didattica, ricerca e percorsi che formano nuove generazioni preparate e orientate al bene comune".Nella relazione sono state illustrate leche rafforzeranno la strategia dell’Ateneo, attraverso n, competenze, metodologie d’insegnamento e il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’apprendimento. Parallelamente, l’Università intende promuovere unitaliano ed europeo, valorizzando il legame tra sapere e saper fare e sostenendo innovazione e competitività delle imprese, anche grazie alla collaborazione con Confindustria., attraverso nuove alleanze accademiche strutturate e una presenza sempre più incisiva nei principali dossier europei. Infine, la Luiss punta ae, capace di interpretare i cambiamenti, anticipare le dinamiche sistemiche e offrire contributi concreti a decision maker, aziende, istituzioni e società.Il Presidente della Corte Costituzionale,, ha esaminato ile il ruolo della Corte nel quadro della attuale normativa UE. "Il nuovo corso della giurisprudenza costituzionale porta a ritenere ammissibili questioni di legittimità costituzionale sollevate deducendo la violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o del diritto europeo, primario o derivato, come parametri interposti, eventualmente in concorso con parametri interni. Ciò rende possibile che sia laa esserecon l'incidente di costituzionalità. La complementarità del concorso di rimedi giurisdizionali consente di disegnare vari percorsi processuali alternativi e possibili, che valorizzano ile favoriscono la formazione di una nomofilachia costituzionale integrata mediante l'osmosi dei parametri, nazionali (diretti) ed europei (interposti)".Fra gli ospiti anche, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, che ha ricordato come "l’Italia e l’Europa siano di fronte a. Quella che viviamo può essere una fase di svolta che riporti al centro una prospettiva di crescita più solida, basata su. "Il nostro Paese - ha aggiunto - può contare sulla, sulla gestione attenta dei conti pubblici, come riconosciuto anche a livello internazionale, e su un sistema manifatturiero diversificato e dinamico. Ile la capacità di investimento rimangono punti di forza rilevanti, rafforzati da un solido sistema bancario. Ma è il nostroa fare la differenza: talenti, creatività, capacità di adattamento. I giovani vanno ascoltati, accompagnati nelle loro aspirazioni: la loro energia e la loro intelligenza sono la chiave per una crescita duratura nel tempo del nostro Paese".A chiudere la Cerimonia è stato il Presidente della Luiss,, che hacommentato: "Dal mondo delle istituzioni, delle imprese e dell’alta formazione, oggi qui rappresentati, emerge un. Un messaggio che, ne sono certo, raccoglieranno anche i dodicimila studenti che ogni giorno popolano le nostre aule e che guideranno il cambiamento. Come Ateneo, il nostro compito è fornire loro gli strumenti e valori per realizzarlo, perché la formazione non sia soltanto un trasferimento di competenze, ma una preparazione al mondo. Ed è proprio nella collaborazione tra il sistema produttivo, istituzionale e universitario che può nascere un’alleanza solida capace di trasformare la conoscenza in visione e la visione in progresso”.A conferma della, più della metà dei corsi Luiss è interamente erogata in lingua inglese. Sono, poi, più di, con, tra cui i percorsi di Tripla e Doppia Laurea. Solido è, infine, il: a un anno dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione di laureate e laureati della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali raggiunge il 95%.