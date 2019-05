Salini Impregilo presenta esposto contro notizie "errate" su Progetto Italia

Salini Impregilo

(Teleborsa) -ha presentato unalle autorità competenti per una frase, riportata da un quotidiano italiano nella giornata del primo maggio 2019, che indica che la realizzazione delrichieda un "fabbisogno di capitale fresco stimato 800-1000 milioni".La società precisa infatti che, tali, "non provengono dalla Salini Impregilo e sono completamente"."La notizia, che riguarda il piano per la realizzazione dell’operazione diitaliane allo studio, definito Progetto Italia, è del tuttodall'azienda in quantoe priva di ogni razionale. La Società infatti non ha mai nemmeno preso in considerazione un aumento di capitale di tale ammontare nell'ambito del Progetto Italia".Salini Impregilo "diffida chiunque a pubblicare informazioni non veritiere e non trasmesse dalla Società, che rischiano di ingenerare effetti distorsivi sul mercato ed avere impatto negativo sull’andamento del titolo". La società aggiunge poi che "diffonderà al mercato nei tempi previsti dalla normativa ogni informazione rilevante in merito al Progetto Italia".