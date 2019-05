Antitrust, si insedia il nuovo Presidente Roberto Rustichelli

(Teleborsa) -. Il magistrato, che era stato nominato il 20 dicembre scorso alla guida dell'Authority dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e dal Presidente della Camera Roberto Fico, ha ricevuto l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo poco che prima di Pasqua."Onorerò l’incarico affidatomi con gli stessi valori di indipendenza, di imparzialità e di terzietà a cui mi sono ispirato nei miei tanti anni di attività in magistratura", ha affermato Rustichelli."Continuerò a ritenere le Istituzioni un faro per la mia vita professionale e personale, che ora mi vede in un nuovo ruolo di cui sento la grande responsabilità per garantire l’indipendenza dell’Autorità, nonché per tutelare l’interesse dei cittadini e delle imprese", ha concluso.Roberto Rustichelli, al momento della nomina, era Presidente del Collegio B del Tribunale delle Imprese di Napoli con competenza, tra l'altro, sulle controversie risarcitorie per violazione della normativa antitrust per l'intero Sud Italia, nonché Presidente di Sezione della commissione Tributaria Provinciale di Napoli.