Borse asiatiche in rosso orfane di Tokyo

(Teleborsa) - Seduta in territorio negativo per le principali borse asiatiche sulla scia deiUSA-Cina, in un momento in cui un accordo tra le controparti sembrava ormai imminente. Dopo le minacce via tweet del(di alzare i dazi doganali su 200 miliardi di dollari di beni cinesi dal 10% al 25%) anche la Cina starebbe valutando l'opzione di cancellare le trattative commerciali con gli Stati Uniti previste per questa settimana.si muovono in rosso le piazze cinesi, con Shanghai che segna un -5,82% e Shenzhen un -4,94%, mentre Taiwan arretra dell'1,84%. Giù anche Seoul che perde lo 0,74%.Giù le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che cede il 3,20% e Singapore il 2,91%. Bene, invece, Jakarta -1,15%, Kuala Lumpur -0,69%. Chiusa Bangkok.Negativa Mumbay (-0,78%), seguita da Sydney (-0,98%).