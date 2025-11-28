Sui livelli della vigilia la Borsa di Tokyo

(Teleborsa) - La borsa di Tokyo
chiude l'ultima seduta della settimana in cauto rialzo e sui livelli della vigilia, così come si muovono prudenti le altre principali borse asiatiche, orfane del faro di Wall Street rimasta chiusa ieri per la festività del Ringraziamento. Oggi, il mercato americano sarà aperto solo a mezzo servizio. Intanto, tra gli investitori aumentano le scommesse di un prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, nella riunione in calendario a dicembre.
L'indice giapponese riporta una variazione pari a +0,06% sul Nikkei 225
, mentre, al contrario, lieve aumento per Shenzhen
, che scambia con lo 0,50%.
Poco sotto la parità Hong Kong
(-0,35%); sulla stessa linea, variazioni negative per Seul
(-1,48%).
Consolida i livelli della vigilia Mumbai
(+0,18%); sulla stessa linea, sulla parità Sydney
(+0,08%).
Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra un timido -0,07%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,13%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto -0,02%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,81%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,84%.