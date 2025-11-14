Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo e le Borse asiatiche

(Teleborsa) - Prevalgono nettamente le vendite tra le principali borse asiatiche
. A Tokyo
, forte calo del Nikkei 225
(-1,94%), mentre, al contrario, Shenzhen
procede a piccoli passi, avanzando dello 0,51%. Variazioni negative per Hong Kong
(-1,45%); sulla stessa linea, pesante la Borsa di Seul
(-3,6%). In lieve ribasso Mumbai
(-0,34%); giù anche Sydney
(-1,41%).
Il sentiment ha risentito della riduzione delle aspettative per un taglio dei tassi di interesse
statunitensi a dicembre.
I mercati cinesi sono stati sotto pressione a causa dei dati che mostrano che la produzione industriale è cresciuta meno del previsto
in ottobre, tra le continue difficoltà per i produttori locali dovute alla debole domanda e alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Le vendite al dettaglio del mese si sono attestate leggermente al di sopra delle aspettative
, sostenute dall’aumento della spesa dei consumatori durante la settimana della Festa d’Oro.
Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra un timido +0,02%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto +0,01%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,71%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,81%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Venerdì 14/11/2025
03:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (atteso 5,5%; preced. 6,5%)
03:00 Cina
: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 3%)
05:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,4%) Lunedì 17/11/2025
00:50 Giappone
: PIL, trimestrale (preced. 0,5%)
05:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%) Mercoledì 19/11/2025
01:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (preced. -0,9%).