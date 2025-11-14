Milano 13-nov
Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo e le Borse asiatiche

Commento, Finanza
Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo e le Borse asiatiche
(Teleborsa) - Prevalgono nettamente le vendite tra le principali borse asiatiche. A Tokyo, forte calo del Nikkei 225 (-1,94%), mentre, al contrario, Shenzhen procede a piccoli passi, avanzando dello 0,51%. Variazioni negative per Hong Kong (-1,45%); sulla stessa linea, pesante la Borsa di Seul (-3,6%). In lieve ribasso Mumbai (-0,34%); giù anche Sydney (-1,41%).

Il sentiment ha risentito della riduzione delle aspettative per un taglio dei tassi di interesse statunitensi a dicembre.

I mercati cinesi sono stati sotto pressione a causa dei dati che mostrano che la produzione industriale è cresciuta meno del previsto in ottobre, tra le continue difficoltà per i produttori locali dovute alla debole domanda e alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Le vendite al dettaglio del mese si sono attestate leggermente al di sopra delle aspettative, sostenute dall’aumento della spesa dei consumatori durante la settimana della Festa d’Oro.
Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra un timido +0,02%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto +0,01%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 1,71%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,81%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:

Venerdì 14/11/2025
03:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5,5%; preced. 6,5%)
03:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 3%)
05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,4%)

Lunedì 17/11/2025
00:50 Giappone: PIL, trimestrale (preced. 0,5%)
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%)

Mercoledì 19/11/2025
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (preced. -0,9%).
