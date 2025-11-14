Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo e le Borse asiatiche

Tokyo

(Teleborsa) -. A, forte calo del(-1,94%), mentre, al contrario,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,51%. Variazioni negative per(-1,45%); sulla stessa linea, pesante la Borsa di(-3,6%). In lieve ribasso(-0,34%); giù anche(-1,41%).Il sentiment ha risentito dellastatunitensi a dicembre.I mercati cinesi sono stati sotto pressione a causa dei dati che mostrano che lain ottobre, tra le continue difficoltà per i produttori locali dovute alla debole domanda e alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Le, sostenute dall’aumento della spesa dei consumatori durante la settimana della Festa d’Oro.Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,02%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,01%.Il rendimento dell'è pari 1,71%, mentre il rendimento delscambia 1,81%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,5%; preced. 6,5%)03:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 3%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,4%)00:50: PIL, trimestrale (preced. 0,5%)05:30: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. -0,9%).