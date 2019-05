ENEA: nuova tecnologia per produrre idrogeno e metano da acque dei frantoi

(Teleborsa) -ha brevettato un processo peruna miscela di gas ricca di idrogeno e metano da sfruttare come combustibileSi tratta di una delle 7 tecnologie ENEA presentate a “” (Milano, 6-8 maggio), l’evento che mira a valorizzazione i brevetti della ricerca pubblica presso il tessuto imprenditoriale del Paese.Il processo è stato provato su scala di laboratorio e l’analisi tecnico-economica (business plan) realizzata in collaborazione con l'Università di Tor Vergata ha evidenziato l'applicabilità ad aziende di piccola-media taglia, (frantoi con capacità di molitura di 2-3 ton/h) con un tempo di ritorno di circa 3-5 anni per un"Di fatto, la realizzazione dell'impianto verrebbe ripagata dai costi evitati per lo smaltimento delle acque di vegetazione mediante spargimento sui terreni agricoli che si aggirano fra i 5 e 15 euro la tonnellata", spiega, responsabile del laboratorio ENEA di “Tecnologie nucleari” e autore del brevetto.