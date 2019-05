Pharmanutra, nuovi accordi internazionali per la linea Cetilar

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda farmaceutica attiva nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, ha siglato due nuovi accordi relativi alla distribuzione all'estero della linea di prodotti Cetilar, la crema a rapido assorbimento ideale per ridurre la sintomatologia dolorosa di articolazioni e di muscoli dovuta a traumi.Ilè stato raggiunto con la. L’accordo riguarda la distribuzione del Cetilar in Turchia e in Romania, due mercati in cui l'azienda toscana dei fratelli Andrea e Roberto Lacorte è già presente con il proprio innovativo Ferro Sucrosomiale (linea di prodotti a marchio Sideral).Ilè stato formalizzato con la multinazionale del biotech taiwanese TTY Biopharm Company Limited per la distribuzione del Cetilar in Taiwan.La nuova partnership è la naturale conseguenza dei consolidati rapporti con American Taiwan Biopharm Co. Ltd, società affiliata alla stessa TTY Biopharm Limited, che ha l'esclusiva per la commercializzazione della linea di prodotti a base di Esteri Cetilati in Thailandia.