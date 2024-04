In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. I listini azionari del Vecchio Continente trovano lo spunto rialzista dai conti positivi di alcune big tech americane, in particolare Alphabet e Microsoft, che hanno battuto le stime degli analisti.Passa così in secondo piano la delusione per i dati sul PIL statunitense in forte rallentamento, nel primo trimestre, e per l’inflazione PCE risultata più elevata delle attese, che potranno impedire alla Federal Reserve di tagliare i tassi.Intanto, in Europa, ildei consumatori, ha mostrato una discesa delle attese a 12 mesi al 3%, il minimo da dicembre 2021.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,075. Lieve aumento dell', che sale a 2.347,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 83,7 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +134 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,92%.avanza dello 0,76%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,36%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,34%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,76% sul; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 36.346 punti.di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,48%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,25%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,14%.Buona performance per, che cresce dell'1,88%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,77%.del FTSE MidCap,(+3,73%),(+2,88%),(+2,73%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,51%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%.