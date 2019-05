Cottarelli, Italia rischia una nuova recessione

(Teleborsa) -meglio noto come Mr Spending Review per il suo ruolo nel gruppo di lavoro che si occupò dei tagli alla spesa pubblica, non lascia spazio a fraintendimenti rispetto alla situazione attuale nel nostro paese. "", dice in una intervista a La Repubblica, aggiungendoIl riferimento è alla nuovaed alla chiusura negativa di ieri della, che ha perso l'1,63% a causa delle dichiarazioni fatte dal. A proposito di questa tematica, e al possibile grande scontro tra le due superpotenze, Cottarelli afferma che l'anche se al momento si preferisce credere che la strategia attuata dal tycoon sia un bluff per accelerare la conclusone dell'accordo., commenta l'ex commissario, aggiungendo "non mi sembra un fattore di rischio per l'economia mondiale paragonabile a ciò che si scatenò con la crisi finanziaria del 2008"."Quanto accadde a partire dal crac della Lehman Brothers è irripetibile", chiarisce Cottarelli, ma ammette "la nuova minaccia di Donald Trump sui dazi rappresenta" perchée quindi "una eventuale guerra commerciale sarebbe per noi davvero pesante".