Generali alle prese con l'Assemblea sulla governance

Generali

(Teleborsa) - Riflettori puntati su, nel giorno in cui si terrà l'Assemblea per approvare il bilancio 2018 e il dividendo da 90 centesimi per azione (85 centesimi nel 2017). Il Leone di Triste ha chiuso lo scorso anno con profitti record , in crescita del 9,4% a 2,3 miliardi di euro.All'ordine del giorno anche il rinnovo del Consiglio di Amministrazione , che dovrebbe avvenire nel segno della continuità. Prevista la riconferma del Presidente, al suo terzo mandato, e dell'Amministratore Delegato, che oggi illustrerà il piano industriale triennale al 2021 orientato a consolidare il peso del gruppo in Europa.Positivo l'andamento del titolo a Piazza Affari: +0,32%.