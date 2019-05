Avio, testato con successo motore Zefiro 40 di Vega C

Avio

(Teleborsa) - Importante tappa nel quadro del programma di sviluppo del: ieri insi è svolto conche fornirà la spinta necessaria al secondo stadio della versione potenziata del lanciatore europeo.Ildi Vega C, destinato a diventare il più performante lanciatore europeo per piccoli satelliti, è previsto all'Il test di qualifica del motore Zefiro 40, realizzato con il supporto di, rappresenta unaper l’utilizzo del motore in volo, che ha permesso di raccogliere tutti i parametri necessari a calcolarne le performance con un’approssimazione molto vicina alle condizioni reali in cui si troverà a operare.Zefiro 40 ha una, una, di cui 36 costituite da propellente, e un, CEO di Avio, ha definito il successo di questo test "unanel processo di sviluppo di Vega C che volerà per la prima volta all'inizio del prossimo anno, e una riprova della competenza del personale come pure dell’affidabilità delle tecnologie Avio, che la cooperazione con i tecnici dell’ESA".