Mario Mega presidente Autorità Portuale Stretto

(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato l’ingegner Mario Paolo Mega presidente della Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. La scelta, notificata alle due Regioni coinvolte per l’intesa, arriva al termine della procedura di raccolta di manifestazioni di interesse avviata lo scorso 6 marzo.Mega ha una comprovata esperienza non solo nel settore dell’economia dei trasporti e portuale, ma nello specifico all’interno di un’autorità portuale. È attualmente dirigente tecnico del servizio infrastrutture, innovazione tecnologica e pianificazione strategica dell’autorità portuale di Bari, istituzione per cui lavora dal 2003. E’ stato anche componente del Comitato tecnico di Assoporti per le materie dell’innovazione tecnologica e la creazione di sistemi Its.Quella dello Stretto è la 16esima Autorità di distretto portuale a diventare pienamente operativa e avrà giurisdizione sui porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.