Fondazione FS, 36 treni storici in Lombardia nel 2019

(Teleborsa) - Con l'arrivo della bella stagione riprendono i, restaurati e rimessi su rotaia per viaggi turistici d'eccezione. I dati economici e il programma dei treni storici per il 2019, in Lombardia, sono stati presentati questa mattina nella Sala Reale della stazione didall'Assessore Regionale Infrastrutture e Trasportie dal Direttore Generale della Fondazione FSSaranno, per complessivi, che correranno sulle tre principali direttrici ferroviarie a vocazione turistica della Lombardia fino ad ottobre. Tutti i treni storici saranno effettuati conIl primo itinerario(date 12 maggio, 9 giugno, 7 luglio, 1, 22 e 29 settembre) parte da Milano Centrale verso le sponde occidentali del Lago di Iseo, a Paratico Sarnico, percorrendo la ferrovia turistica che origina a Palazzolo dell’Oglio. Il secondo itinerario(date 2 e 30 giugno, 8 settembre e 6 ottobre) parte da Milano Centrale per l'approdo a Como e Lecco ed il terzo(date 26 maggio, 23 giugno e 15 settembre) in partenza da Brescia arriva a Pisogne, sulle sponde orientali del lago.Anche quest’anno sono state attivateper consentire ai passeggeri dei treni storici di poter proseguire l’itinerario turistico a bordo di caratteristici battelli.I primi quattro servizi in treno storico effettuati nel corso del 2019 (31 marzo, 7 e 14 aprile e 5 maggio) hanno fatto registrare il tutto esaurito a bordo.La, con l’Assessorato alle Infrastrutture e Trasporti che rispetto al 2018 ha incrementato di quasi. Il programma è stato realizzato in collaborazione con