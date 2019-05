Nuovi Chatbots per Network Airlines di Lufthansa Group

(Teleborsa) - I passeggeri di Lufthansa Group, come del resto gran parte di chi viaggia in aereo,Per essere in grado di rispondere rapidamente a queste e a molte altre domande,come lufthansa.com, Lufthansa App e Customer Service App.. Il nuovo digital customer service completa il servizio esistente, ed in questo modo è possibile rispondere rapidamente a domande semplici., e inoltre i service centers potranno così. Se questo è già presente sullo smartphone, è sufficiente inserire lh.com/bot, swiss.com/bot o austrian.com/bot nel browser.. È possibile richiedere lo stato del volo e informazioni sui voli in ritardo o cancellati.o si può selezionare un nuovo volo per la destinazione tra le alternative offerte. I chatbots delle Network Airlines di Lufthansa Group sono i primi bots al mondo a consentire la riprenotazione.I chatbots possono essere utilizzati daIn futuro, dovrebbero anche fornire risposte specifiche sulla franchigia bagaglio, sul luogo in cui si trovano borse e valigie o notifiche push in caso di ritardi, cancellazioni o cambi di gate.