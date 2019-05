Reddito di Cittadinanza, Navigator: quasi 80mila domande per 3000 posti

(Teleborsa) - Insieme alè ufficialmente nata anche unaquella delfigura chiamata ad affiancare idellaSono quasi, per la precisionei candidati per ialla scadenza dell'avviso. Lo ha reso noto(Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro).A guidare la classificalaconcandidati, subito davanti alla(11.886) e(9.304).potranno esseresottolinea il Presidente dell'Anpal, Mimmo Parisi.Guardando ledove si registrano piùc'ècon 7.092, seguita dacon 3.503,dove i candidati sono 2.758 e, con 2.457. Grande adesione aldunque. L'incarico di collaborazione avràfino ale un compenso lordo annuo pari aconeuro lordia titolo di rimborso forfettario delle spese.ha raggiunto ildei potenziali beneficiari. "Lo ritengo un", rivendica il Ministro dello Sviluppo Economico,E se dovesse avanzare un tesoretto nessun dramma.Il Leader pentastellato spiega che rimarrà unda usare per il sostegno delleDi certo la misura eraprecisa ildel provvedimento.