Riminiwellness sta tornando, esplosione di energia unica cucita sull'esperienza personale

(Teleborsa) -alla Fiera di Rimini die lungo tutta la riviera romagnola torna il più grande appuntamento col fitness, la sana alimentazione, lo sport, la formazione, ma soprattutto il divertimento.Lasi preannunciae, allo stesso tempo, sempre più internazionale e professionale.Una manifestazione divenuta negli anni appuntamento leader di riferimento, atteso come momento di debutto e presentazione al mercato di tutte le novità del settore, provenienti dai cinque continenti, grazie a un osservatorio dinamico e strategico che monitora costantemente le tendenze della filiera.Sempre più in crescita l’anima internazionale di, dove sono attesi gruppi di visitatori da circa; in particolare, i mercati più rappresentati saranno quelli di Sud-Est Europa, Sud America, Medio Oriente.Anche quest'anno la kermesse sarà suddivisa nelle sue tradizionali sezioni:, rivolta ad aziende e professionisti;, per il pubblico active di appassionati;, l’area dedicata all’alimentazione sana,, destinata alla cultura fisica e, focalizzata sulle tecnologie innovative di rieducazione motoria.Ilsta diventando sempre più importante coinvolgendo nel nostro Paese circae generando un giro d’affari approssimativo di 10 miliardi di euro l’anno: un dato da non sottovalutare per lein questo ambito., caratterizzato negli ultimi anni dalla nascita di discipline personalizzate in base alle esigenze di nuovi e diversi pubblici," afferma- . "In qualità di organizzatori della manifestazione leader del settore, ci siamo sentiti immediatamente coinvolti in questo processo di crescita – continua il manager - e per questo, le quali potranno offrire servizi di consulenza e supporto alle persone interessate ad avviare un’attività in questo campo"., che da sempre riscuote l’interesse delle più importanti aziende internazionali e dei più noti professionisti di calibro globale, si conferma. Da quest’anno, con, un progetto studiato e rivolto a chi lavora nel settore o a chi vuole farne la propria attività, la manifestazione conferma la sua propulsione innovativa e la ricerca della più qualificata offerta in ambito professionale.Il programma di Pro.Fit nel corso della 4 giorni di manifestazione, prevede una, diversi momenti di formazione attraverso seminari e workshop, case history dei maggiori player del settore e percorsi per acquisire certificazioni nel settore.In particolare, le attività internazionali di formazione saranno messe in risalto dalla partnership tra RiminiWellness ed, la principale organizzazione non-profit a rappresentare l’intero settore europeo di salute e fitness a Bruxelles. Quest’ultima, infatti, organizzerà due eventi: il B2B Innovation Congress, in programma il 30 maggio e interamente dedicato a un pubblico manageriale, e il Personal Trainer Day, il 31 maggio, che sarà rivolto specificatamente agli allenatori.sarà, un simposio internazionale completamente rinnovato in occasione di RiminiWellness. Dedicato a personal trainer e coach professionisti, interverranno 50 relatori e 10 ospiti diversi con conferenze e sessioni pratiche sul mondo del fitness.Grande conferma infine è quella di, anche quest’anno presente a RiminiWellness per il decimo anno consecutivo. Conferenze e workshop dedicati alla formazione e all'approfondimento di tutti gli ambiti di applicazione del Pilates saranno tenuti dai migliori professionisti del settore.