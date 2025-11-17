Aeroporti di Roma celebra la Giornata Mondiale del Passeggero con un’installazione artistica

(Teleborsa) - Anche quest’anno,parte del, aderisce allapromossa da, confermando il proprio impegno persull’esperienza del viaggiatore. Un percorso di qualità riconosciuto a livello globale: per l’, l’aeroporto. Per l’occasione, all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino sarà presentatagià autore della scultura Master of Mistakes, esposta al Terminal 1 dello scalo. L’opera - una grande mappa di Roma incisa su acciaio lucido - fungerà da sfondo per uno shooting fotografico aperto a tutte le persone in transito durante la giornata.I viaggiatori che lo desideranoe ricevere un’elaborazione digitale della propria immagine trasformata dalla topografia della città. Un’iniziativa pensata per offrire loro un’esperienza simbolica e legata all’identità del territorio, così da portare via con sé al momento della partenza, e condividere sui propri profili social, un frammento personale della Capitale."Anche quest’anno Aeroporti di Roma aderisce alla Giornata Mondiale del Passeggero Aereo, confermando il proprio impegno ache, in questo contesto, diventano anche preziosi strumenti di relazione, identità e connessione con il territorio. – ha dichiarato– L’opera di Daniele Sigalot, con cui consolidiamo la nostra collaborazione, rappresenta in modo efficace questo approccio: oltre ad arricchire i Terminal del nostro scalo, invita ogni passeggero a vivere il viaggio come momento personale, trasformativo e - in questo caso, anche nel senso più letterale del termine - riflessivo".""Un ritratto di chiunque a Roma" nasce da un’idea semplice: non sono solo le persone a cambiare città, sono anche le città a cambiare le persone. Portare quest’opera all’aeroporto di Roma Fiumicino significa. – ha dichiarato. – Davanti alla mappa di Roma incisa su acciaio lucido, il loro volto si riflette e, allo stesso tempo, si trasforma. Il risultato non è un ritratto tradizionale, ma: un frammento visivo in cui i lineamenti si mescolano alle strade e agli edifici. Per me, è esattamente in quel momento che l’opera prende davvero vita".Lanciata nel 2023 dall’ Aeroporto di Nizza Costa Azzurra – anch’esso parte del gruppo Mundys –. Con l’obiettivo di promuovere unacome protagonista dell’esperienza di viaggio con iniziative volte a trasformare il transito in aeroporto in un momento da ricordare.