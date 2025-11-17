Aeroporti di Roma celebra la Giornata Mondiale del Passeggero con un’installazione artistica

(Teleborsa) - Anche quest’anno, Aeroporti di Roma,
parte del Gruppo Mundys
, aderisce alla Giornata Mondiale del Passeggero
promossa da Aéroports de la Côte d'Azur
, confermando il proprio impegno per un'accoglienza sempre più attenta, innovativa e centrata
sull’esperienza del viaggiatore. Un percorso di qualità riconosciuto a livello globale: per l’ottavo anno consecutivo
, l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è stato infatti premiato da ACI World come miglior scalo d’Europa per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri
. Per l’occasione, all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino sarà presentata l’installazione "Un ritratto di chiunque a Roma" dell’artista concettuale Daniele Sigalot,
già autore della scultura Master of Mistakes, esposta al Terminal 1 dello scalo. L’opera - una grande mappa di Roma incisa su acciaio lucido - fungerà da sfondo per uno shooting fotografico aperto a tutte le persone in transito durante la giornata.
I viaggiatori che lo desiderano oggi potranno essere fotografati mentre si riflettono nell’opera
e ricevere un’elaborazione digitale della propria immagine trasformata dalla topografia della città. Un’iniziativa pensata per offrire loro un’esperienza simbolica e legata all’identità del territorio, così da portare via con sé al momento della partenza, e condividere sui propri profili social, un frammento personale della Capitale.
"Anche quest’anno Aeroporti di Roma aderisce alla Giornata Mondiale del Passeggero Aereo, confermando il proprio impegno a permeare l’esperienza aeroportuale dall’arte e della cultura
che, in questo contesto, diventano anche preziosi strumenti di relazione, identità e connessione con il territorio. – ha dichiarato Giovanna De Cesare, Head of Corporate Communications, Brand Identity, Partnership, Events&CSR di Aeroporti di Roma
– L’opera di Daniele Sigalot, con cui consolidiamo la nostra collaborazione, rappresenta in modo efficace questo approccio: oltre ad arricchire i Terminal del nostro scalo, invita ogni passeggero a vivere il viaggio come momento personale, trasformativo e - in questo caso, anche nel senso più letterale del termine - riflessivo".
""Un ritratto di chiunque a Roma" nasce da un’idea semplice: non sono solo le persone a cambiare città, sono anche le città a cambiare le persone. Portare quest’opera all’aeroporto di Roma Fiumicino significa mettere i passeggeri esattamente nel punto in cui questo scambio reciproco può prendere forma
. – ha dichiarato Daniele Sigalot, autore dell’opera
. – Davanti alla mappa di Roma incisa su acciaio lucido, il loro volto si riflette e, allo stesso tempo, si trasforma. Il risultato non è un ritratto tradizionale, ma un’immagine alterata dalla topografia urbana
: un frammento visivo in cui i lineamenti si mescolano alle strade e agli edifici. Per me, è esattamente in quel momento che l’opera prende davvero vita".
Lanciata nel 2023 dall’ Aeroporto di Nizza Costa Azzurra – anch’esso parte del gruppo Mundys – la Giornata Mondiale del Passeggero Aereo coinvolge oggi 28 aeroporti internazionali
. Con l’obiettivo di promuovere una visione condivisa della mobilità aerea fondata su accoglienza, prossimità e valorizzazione del passeggero
come protagonista dell’esperienza di viaggio con iniziative volte a trasformare il transito in aeroporto in un momento da ricordare.