Renato Soru torna al timone di Tiscali: "Mi impegnerò per il rilancio"

(Teleborsa) -a seguito delladel mercato telefonico italiano. Parole pronunciate dal fondatore dell'azienda ed ex Governatore della Sardegna e parlamentare europeo,, di Sanluri, provincia Sud della Sardegna, in un'intervista alla vigilia della riunione di un Cda dell'azienda.. Stessa sentenza per gli altri vertici dell'azienda anch'essi accusati.A seguito dell'elezione a, scegliendo il manager olandese Ruud Huisman come nuovo AD. Evento che segnò un radicale mutamento di strategia aziendale.L’inchiesta giudiziaria che lo ha visto imputato riguardava. Il pubblico ministero aveva chiesto la(componente Cda),e il proscioglimento,, di- ha aggiunto soddisfatto - ma dobbiamo smetterla con la barbarie del giustizialismo.. Nel 2004 l'indebitamento era minimo, assolutamente fisiologico. Nel 2009, quando è finita l'esperienza come Governatore e sono rientrato nella società,Ho dovuto perciò fare scelte drastiche ma obbligate: vendere parti dell'azienda e imporre lo stop agli investimenti.Per poi ricominciare, e sottolinea: