Arnoldo Mondadori riduce perdita nel 1° trimestre

Mondadori Editore

(Teleborsa) -chiude il 1° trimestre con undi euro,di 10,1 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Ilrettificato è in(+5 milioni di euro) e pari adi euro rispetto ai -13,4 milioni del 31 marzo 2018.si sono attestati adi euro, rispetto ai 177,7 dell’esercizio precedente, anche per l’effetto della variazione di perimetro (pari a 5,6 milioni di euro) dell’area Periodici Italia (-3,1% a perimetro omogeneo).L’(ante IFRS 16) è pari a -2,2 milioni di euro, in crescita di 0,5 milioni di euro circa rispetto ai -2,8 milioni di euro dello scorso esercizio.Al 31 marzo 2019 ladi euro, in significativo miglioramento di 42,6 milioni di euro, per effetto prevalentemente della generazione di cassa ordinaria delle attività in continuità pari a 50,9 milioni di euro. La posizione finanziaria netta IFRS 16 è pari a -286,4 milioni di euro e include l’impatto IFRS 16 pari a -107,1 milioni di euro.Nel 2019 Mondadori conta di proseguire il percorso di riposizionamento strategico e ulteriore focalizzazione sui core business, in particolare consolidando la leadership nell’Area Libri, perfezionando la cessione di Mondadori France e individuando nuove aree di sviluppo. Le stime confermanoe unrispetto al 2018. Il risultato netto delle attività in continuità dell’esercizio 2019 è previsto in significativa crescita rispetto all’esercizio precedente (nel range 30-35 milioni di euro). Il cash flow ordinario dell’esercizio 2019 è atteso nell’intorno dei 45 milioni di euro, creandocondizioni sostenibili per un possibile futuro ritorno al dividendo.