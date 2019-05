Confcommercio: "Pil a 0,2%, confermata stagnazione"

(Teleborsa) - Non basta un micro balzo nei consumi a marzo per far parlare di ripresa e, se non si può parlare di recessione, si deve peròSono le stime diche, nonostante il lieve aumento dei consumi tra turismo, auto e alimentare nel mese di marzo, ha confermato il, con unaanche dovuta alle tensioni internazionali.Secondo i dati dell'associazione dei commercianti,registrando, al netto dei fattori stagionali, una contrazione dello 0,9% congiunturale e dell'1,5% su base annua.Segno opposto per le, come a febbraio, un +0,5% nel confronto annuo.Il quadro è però molto fragile, come dimostra ladello 0,6% congiunturale per le famiglie e dello 0,4% (-6% il tendenziale) per le imprese. Dato l'andamento dei principali indicatori, a maggio, la stima del Pil mensile presenta una variazione congiunturale nulla, e una variazione dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2018.