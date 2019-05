Ferrovie, in vigore Contratto di Programma RFI - MIT

(Teleborsa) - E' stato registrato dallaed entra effettivamente in vigore, il Decreto di approvazione del, parte investimenti, che prevedeLo annuncia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che sta lavorando all'aggiornamento del Contratto 2018/2019.Lepreviste dal Contratto di Programma saranno destinate al potenziamento e allaDegli oltredi investimenti previsti,miliardi verranno usati per interventi in sicurezza ed adeguamento ad obblighi di legge;milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico della dotazione delle linee e degli impianti ferroviari;miliardi per interventi a supporto del traffico pendolare;milioni per la valorizzazione delle ferrovie minori; 1,029 miliardi per il miglioramento dei collegamenti con porti, terminali ed adeguamenti prestazionali assi merci; 2,661 miliardi di euro per lo sviluppo dell'Alta capacità.- prosegue il Mit - si conclude così l'iter del nuovo Contratto di Programma, che entra effettivamente in vigore e può iniziare a generare gli