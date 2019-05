Salini Impregilo in denaro dopo indicazione boom ordini

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,50% sui valori precedenti dopo le buone indicazioni sull'andamento del business fornite ieri , che evidenziano un record di ordini acquisiti per 5 miliardi.L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,684 Euro con area di resistenza individuata a quota 1,716. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,671.