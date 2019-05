Acri, commiato di Guzzetti in occasione del ventennale della "Legge Ciampi"

(Teleborsa) - Scandito da lunghi e sentiti applausi– a conclusione delè stato l'occasione per dare il suo commiato dall'Associazione.ha affermato Guzzetti ringraziando"perché in questi anni ha sempre espresso grande attenzione alla nostra attività" e ha continuato a richiamare il valore e il significato del terzo settore in un momento in cui "si cerca di delegittimarlo"."La paura è l'inizio della dittatura – ha affermato Guzzetti riprendendo le parole di Papa Francesco –.e vuole accentuare il disagio sociale e lo scontro, pensando così di prendere tanti voti ma senza andare da nessuna parte, però. E dico che non prenderanno neanche tanti voti".Il presidente uscente dell'Acri ha, infine, rivolto un aesortandolo a fare più fatti e lanciare meno slogan in quanto "lo spread sopra 250 punti è già insostenibile per il Paese". Il riferimento è alle recenti frasi sullo spread pronunciate dal Vice presidente del Consiglio Matteo Salvini. "Cosa vuol dire lo spread lo mangio a colazione? Abbiamo perso un sacco di soldi in questi mesi, forse lo spread ha qualche collegamento con i mutui alle famiglie, con i finanziamenti all'economia, con gli investitori che scappano ma questi sono temi difficili e per qualcuno è più facile fare slogan", ha aggiunto Guzzetti affermando di essere