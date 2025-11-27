Milano
26-nov
43.130
0,00%
Nasdaq
26-nov
25.237
+0,87%
Dow Jones
26-nov
47.427
+0,67%
Londra
26-nov
9.692
0,00%
Francoforte
26-nov
23.726
0,00%
Giovedì 27 Novembre 2025, ore 07.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa chiusa a New York
Borsa chiusa a New York
Calendar
,
Finanza
27 novembre 2025 - 07.30
(Teleborsa) - Oggi, 27 novembre, a New York le contrattazioni sono chiuse in occasione del Giorno del Ringraziamento.
Condividi
Leggi anche
La Borsa di Mumbai è chiusa
Borsa chiusa a Tokyo
Chiusura della Borsa di Tokyo
Chiusura della Borsa di Hong Kong
Argomenti trattati
New York
(483)
Altre notizie
Tasso disoccupazione USA in settembre
Italia, Tasso disoccupazione in settembre
Tasso disoccupazione Cina in ottobre
Giappone, Tasso disoccupazione in settembre
Regno Unito, M4 (MoM) in settembre
Germania, Tasso disoccupazione in ottobre
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto