Milano 26-nov
43.130 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 26-nov
9.692 0,00%
Francoforte 26-nov
23.726 0,00%

Borsa chiusa a New York

Calendar, Finanza
Borsa chiusa a New York
(Teleborsa) - Oggi, 27 novembre, a New York le contrattazioni sono chiuse in occasione del Giorno del Ringraziamento.
Condividi
```