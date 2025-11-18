Torre SGR accetta proposta da 19,5 milioni di euro per cedere Leccio Outlet e TMall Re

(Teleborsa) -ha positivamente deliberato l'per la dismissione del complesso immobiliare noto come "Leccio Outlet", sito in Reggello (Firenze) e del 100% del capitale sociale della società "TMALL RE", di proprietà del fondo Opportunità Italia quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana.In particolare, l'offerta vincolante prevede, inter alia: unal netto dell'IVA, ove dovuta, nonché di altri oneri fiscali connessi al trasferimento degli attivi. Il prezzo è stato allocato come segue: 17,8 milioni di euro per la compravendita del complesso immobiliare e 1,7 milioni di euro, oltre imposte di legge, per la cessione della partecipazione; una somma pari a 1,78 milioni di euro in relazione al complesso immobiliare e pari a 170 mila euro in relazione alla partecipazione, a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo, da corrispondere a cura del potenziale acquirente entro 5 giorni lavorativi dall'accettazione da parte del fondo dell'offerta vincolante; l'impegno delle parti di stipulare il contratto definitivo di compravendita entro il termine del 31 dicembre 2025, salvo proroga, restando inteso che la differente data di esecuzione non potrà essere successiva al termine essenziale del 20 febbraio 2026.Con la prospettata operazione, la SGRimmobiliare del fondo, anche in attuazione degli obiettivi rappresentati alla Banca d'Italia in occasione della presentazione dell'istanza per l'estensione della durata del periodo di grazia del fondo fino al 31 dicembre 2025. "Ciò a conferma dell'impegno della SGR alla conclusione delle attività di dismissione del patrimonio nel miglior interesse dei partecipanti", si legge nella nota.