Milano
13:52
42.296
-0,86%
Nasdaq
21-nov
24.240
0,00%
Dow Jones
21-nov
46.245
+1,08%
Londra
13:52
9.563
+0,24%
Francoforte
13:52
23.220
+0,56%
Lunedì 24 Novembre 2025, ore 14.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa chiusa a Tokyo
Borsa chiusa a Tokyo
Calendar
,
Finanza
24 novembre 2025 - 07.30
(Teleborsa) - Oggi, 24 novembre, a Tokyo le contrattazioni sono chiuse in occasione della Giornata dei Lavoratori.
(Foto: imtmphoto | 123RF)
Condividi
Leggi anche
Chiusura della Borsa di Tokyo
Borsa: Male Tokyo, in discesa -2,28% alle 07:20
Borsa: Male Tokyo, in discesa -4,65% alle 03:50
Borsa: Male Tokyo, in discesa -2,16% alle 03:50
Altre notizie
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (+0,17% alle 03:50)
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (+0,17% alle 03:50)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,19% alle 07:20)
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,65% alle 03:50
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -2,35% alle 03:50
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -2,96% alle 07:20
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto