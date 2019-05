Aeroporto Venezia, vertici ENAC visitano scalo e valutano attuazione Master Plan

(Teleborsa) -, società di gestione dell', edhanno fatto il punto sullo, in occasione della visita istituzionale del Presidente di ENAC,, e del Direttore Generale,. Accompagnati dal Direttore Centrale Vigilanza Tecnica,, i dirigenti di ENAC hanno incontrato il Presidente delGruppo SAVE,, e l’Amministratore Delegato,E' stato condiviso l’avanzamento del piano di sviluppo previsto dalche prevede investimenti per circa 900 milioni di euro, 507 dei quali già realizzati. Dopo l’illustrazione da parte di SAVE delle principali opere già concluse, particolare attenzione è stata posta all’intervento diavviato lo scorso 1° settembre e attualmente in corso, che ha une terminerà a settembre 2020. L’ENAC su tale investimento effettua costantemente la propria azione di vigilanza attraverso un Alto vigilante nominato ad hoc e la propria commissione di collaudo in corso d’opera.Proseguono nel frattempo i lavori didel terminal e sono in fase di gara quelli relativi al futuro. Sono attualmentein aeroporto, riguardanti anche opere di minore entità e visibilità, e rappresentano un serbatoio di forza lavoro dato che impiegano giornalmente circa 500 persone, 340 delle quali nel solo cantiere delle piste di volo.Parte dell’incontro si è focalizzato sull'impegno di SAVE e dell’aeroporto in termini di. Il Master Plan approvato dall’ENAC prevede investimenti in quest’area pari a, 25,5 dei quali ad oggi già impiegati.