Fisco, arrivano gli incentivi per mini car e moto elettriche

(Teleborsa) - In arrivo. Lo prevede un emendamento del M5S alche concerne le categorie di veicoli classificate dallACI con L5e, L6e e L7e o, se di potenza superiore a 11 Kw, anche della categoria L3e.Gli incentivi prenderanno la forma die potranno valereull'acquisto die, consegnando un veicolo tradizionale categoria L1e ed L3e euro 0,1, 2, purché di proprietà da almeno 12 mesi.Il contributo sarà pari aldel veicolo elettrico acquistato eeuro. Per chi non ha veicoli da cedere in rottamazione è previsto un incentivo del 20% del prezzo di listino e sino ad un massimo di 2.000 euro.