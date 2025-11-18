Sicily By Car, Intesa abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 5,7 euro
per azione (dai precedenti 6,1 euro) il target price
su Sicily by Car
, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 60%.
Gli analisti scrivono che il fatturato del terzo trimestre del 2025
è stato solido grazie a un migliore RPD in Italia e a un aumento complessivo dei giorni di noleggio legato all'espansione internazionale. Le tariffe riflettono l'attuazione della strategia aziendale volta ad aumentare la propria presenza nel mercato B2C, in particolare in Italia. La fase di avvio in Spagna ha finora prodotto risultati positivi e ritengono che le loro stime per l'anno fiscale 2025
siano realizzabili a livello di conto economico
.
Gli anni fiscali 2026-2027
dovrebbero vedere l'incremento delle attività di noleggio in Portogallo e Spagna e un consolidamento delle dimensioni della flotta croata, che porterebbe a un aumento del peso dei ricavi esteri
, attualmente al 10%.