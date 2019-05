SAGAT, Bilancio 2018 con utile di oltre 7,5 milioni. Elisabetta Oliveri nuovo Presidente

(Teleborsa) -anche nominato nuovocon incarico di durata di tre anni.: Elisabetta Oliveri (Presidente), Andrea Andorno, Rita Ciccone, Jean Jacques Dayries, Antonio Lubrano Lavadera, Paolo Mignone, Laura Pascotto, Daniele Rizzolini.. Elisabetta Oliveri, già membro del CdA di SAGAT S.p.A. dal 2016, succede come presidente a Giuseppe Di Donato., Laureata con lode in Ingegneria Elettronica all'Università Statale di Genova nel 1987,, azienda leader nelle tecnologie per le telecomunicazioni, fino a diventare Senior Vice President Strategie di Marconi Mobile S.p.A.. Nel 2001 è entrata nel, leader nel settore dell'ingegneria e impiantistica delle reti di telecomunicazioni, comeDal 2012 ad aprile 2019 la., società leader nel settore del packaging alimentare. Dal 2010 ha ricoperto ruoli di Amministratore non esecutivo di importanti aziende italiane e straniere:. È Presidente della Fondazione Furio Solinas Onlus, ente senza fini di lucro con finalità di beneficienza.a. Nel 2016Le ha assegnato il premio