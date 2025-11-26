Parlamento UE approva bilancio 2026: impegni per 192,8 miliardi di euro

(Teleborsa) - Ilè stato. In un accordo con gli Stati membri, raggiunto lo scorso 15 novembre, il Parlamento ha ottenuto ulteriori 372,7 milioni di euro per le sue priorità, in aggiunta a quanto inizialmente proposto dalla Commissione nel suo progetto di bilancio.Il bilancio totale per il 2026 ammonta ae 190,1 miliardi di euro in pagamenti, lasciando un margine di 715,7 milioni di euro al di sotto dei massimali del quadro finanziario pluriennale 2026 in impegni per eventi imprevisti. Il bilancio 2026 è stato adottato con 419 voti favorevoli, 185 contrari e 53 astensioni. Il Consiglio dell'Unione europea aveva approvato l'accordo lunedì.Per promuovere la competitività e migliorare le infrastrutture transfrontaliere, i deputati hanno aumentato i finanziamenti perdi 20 milioni di euro e per le reti di trasporto ed energetiche di 23,5 milioni di euro. Il Parlamento ha ottenuto ulteriori 10 milioni di euro per ilper migliorare il coordinamento e la risposta alle catastrofi. La mobilità militare, che svolge un ruolo essenziale nella preparazione alla difesa dell'UE, riceverà ulteriori 10 milioni di euro. I deputati hanno inoltre garantito che la gestione dellesarà rafforzata con un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro.Lo strumento dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima, il, riceverà ulteriori 10 milioni di euro di finanziamenti, mentre i programmibeneficeranno di ulteriori 3 milioni di euro ciascuno.Il Parlamento ha chiesto ulteriori 35 milioni di euro per ile un aumento di 25 milioni di euro per il. Ha inoltre ottenuto un aumento di 35 milioni di euro per gli aiuti umanitari, in risposta alla crescente instabilità geopolitica, all'accelerazione delle crisi umanitarie globali e alle emergenze causate dai cambiamenti climatici.Per creare nuove opportunità, in particolare per i giovani agricoltori, i finanziamenti per le misure di promozione dei prodotti agricoli europei nell'ambito delsono stati aumentati di 105 milioni di euro, in linea con la posizione del Parlamento.L'UE si trova ad affrontare undi 4,2 miliardi di euro neinel 2026, pari al doppio dell'importo inizialmente previsto dalla Commissione. I deputati hanno garantito che questo costo aggiuntivo non comporterà riduzioni in programmi chiave come Erasmus+ o EU4Health. Come precedentemente concordato, i costi aggiuntivi vengono gestiti attraverso il "meccanismo a cascata", che mira a gestire l'aumento delle spese di rimborso di NextGenerationEU, salvaguardando al contempo i programmi faro.