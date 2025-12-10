Azimut accelera sul buyback: riacquistate 838mila azioni, il top management investe 2,4 milioni

(Teleborsa) - Azimut Holding
rende noto un aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie in corso
e comunica che nei mesi di novembre e dicembre la Società ha riacquistato complessivamente 838.836 azioni per un controvalore totale di 27,6 milioni
, ad un prezzo medio ponderato pari a 32,88 euro per azione
. Il programma prosegue in linea con le deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2025.
Nello stesso periodo, e fino a data odierna, il Presidente e Fondatore Pietro Giuliani
, insieme ai CEO Giorgio Medda
e Alessandro Zambotti
, hanno acquistato a titolo personale 69.366 azioni per un controvalore complessivo di oltre 2,4 milioni di euro
, ad un prezzo medio ponderato pari a 34,77 euro per azione. Questi investimenti, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, sottolineano la fiducia nella crescita futura del Gruppo e confermano il forte allineamento tra top management e azionisti.Pietro Giuliani
, Presidente di Azimut Holding, dichiara: "Proseguiamo il nostro percorso con impegno e visione. Credo fermamente nelle prospettive del Gruppo e lo dimostro con investimenti personali nel titolo in questi giorni, che proseguiranno fino a 3 milioni di euro, a conferma del pieno allineamento con gli azionisti che da sempre ci contraddistingue. Con oltre 18 miliardi di raccolta netta a fine novembre e € 386 milioni di utile netto nei primi nove mesi dell’anno, puntiamo a superare 500 milioni sull’intero esercizio. Siamo la prima società del FTSE MIB per Total Return e dalla quotazione abbiamo generato un ritorno complessivo superiore a 24 volte il capitale investito nei 21 anni trascorsi. Il buyback prosegue come parte integrante della nostra strategia volta a migliorare il rendimento per gli azionisti. Abbiamo una visione chiara del nostro percorso di crescita futura e i risultati conseguiti in oltre trentacinque anni di storia rafforzano la nostra convinzione di poter continuare a creare valore nel lungo periodo".