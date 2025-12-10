Azimut accelera sul buyback: riacquistate 838mila azioni, il top management investe 2,4 milioni

Azimut Holding

(Teleborsa) -rende noto un aggiornamento sule comunica che nei mesi di novembre e dicembre la Società ha riacquistato complessivamente 838.836 azioni per un controvalore totale di, ad un prezzo medio ponderato pari a. Il programma prosegue in linea con le deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2025.Nello stesso periodo, e fino a data odierna, il Presidente e Fondatore, insieme ai CEO, hanno acquistato a titolo personale 69.366 azioni per un controvalore complessivo di oltre, ad un prezzo medio ponderato pari a 34,77 euro per azione. Questi investimenti, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, sottolineano la fiducia nella crescita futura del Gruppo e confermano il forte allineamento tra top management e azionisti., Presidente di Azimut Holding, dichiara: "Proseguiamo il nostro percorso con impegno e visione. Credo fermamente nelle prospettive del Gruppo e lo dimostro con investimenti personali nel titolo in questi giorni, che proseguiranno fino a 3 milioni di euro, a conferma del pieno allineamento con gli azionisti che da sempre ci contraddistingue. Con oltre 18 miliardi di raccolta netta a fine novembre e € 386 milioni di utile netto nei primi nove mesi dell’anno, puntiamo a superare 500 milioni sull’intero esercizio. Siamo la prima società del FTSE MIB per Total Return e dalla quotazione abbiamo generato un ritorno complessivo superiore a 24 volte il capitale investito nei 21 anni trascorsi. Il buyback prosegue come parte integrante della nostra strategia volta a migliorare il rendimento per gli azionisti. Abbiamo una visione chiara del nostro percorso di crescita futura e i risultati conseguiti in oltre trentacinque anni di storia rafforzano la nostra convinzione di poter continuare a creare valore nel lungo periodo".