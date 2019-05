Anas, completato studio fattibilità collegamento A24, SS 16 e porto Ancona

(Teleborsa) -Il costo stimato per la realizzazione dell'opera completa è diIl tracciato, della lunghezza complessiva di. Il primo si estende per, attraversando un versante collinare che rende necessaria anche la realizzazione diIl secondo, lungo circa: Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia. Gran parte del percorso è situato lungo la fascia costiera Adriatica e quindi la statale mette in comunicazione le principali località del litorale., di cui circa 61 in Veneto, 133 in Emilia Romagna, 118 nelle Marche, 96 in Abruzzo, 24 in Molise e 293 in Puglia