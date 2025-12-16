Maire: NextChem si aggiudica da Röhm uno studio per il riciclo chimico del PMMA in Germania

Maire

(Teleborsa) -annuncia chetramite la sua controllata, si è aggiudicata da, uno dei principali produttori mondiali nel campo della chimica dei metacrilati, con siti di produzione e ricerca in Europa, Nord America e Cina, unosite-specific per un(PMMA) presso il sito produttivo di Röhm a, Germania sud-occidentale.L’iniziativa è in linea con l’obiettivo di Röhm dicompletamente le lodei rifiuti di produzione legati al PMMA tramite il riciclo entro il 2030, riaffermando il suo impegno nel promuovere la circolarità e i materiali sostenibili nell’industria del PMMA.Questa azione fa leva sulla tecnologiadi, un avanzato ed efficiente processo di depolimerizzazione basato sull’utilizzo del metallo fuso per il riciclo chimico continuo del PMMA. La tecnologia modulare NXRe consente ladegli scarti di PMMA – provenienti sia da flussi pre- che post-consumo – in metilmetacrilato riciclato (r-MMA) ultra-puro, con qualità pari al vergine. L’impianto è progettato per una capacità di 5.000 tonnellate all’anno, completamente integrato nel sito produttivo di PMMA esistente di Röhm.Rispetto agli attuali processi di produzione di MMA vergine, si prevede che il MMA riciclato prodotto con la tecnologia NXRe riduca l'di oltre il 90%. Questa riduzione significativa è possibile grazie a un approccio circolare: gli scarti PMMA – classificati come Materia Prima Secondaria (MPS) – vengono utilizzati come materia prima, sostituendo le risorse fossili per la produzione di MMA vergine e azzerando le emissioni legate alla loro estrazione e lavorazione.Questo accordo rappresenta un’ulterioreche pone le basi per ildella tecnologia NXRe PMMA, per la quale il primo impianto su scala industriale in Italia è in fase di costruzione e sarà completato nel 2026., Managing Director di, ha commentato: "La nostra tecnologia NXRe PMMA è una pietra miliare della nostra strategia per i materiali sostenibili. Questo studio di fattibilità con Röhm, leader nella produzione di PMMA, rappresenta un passo fondamentale verso l’industrializzazione di soluzioni avanzate di riciclo e dimostra il valore di partnership solide nel guidare la transizione energetica. Insieme, rafforziamo la rete europea di circolarità del PMMA e promuoviamo l’innovazione per un futuro a basse emissioni di carbonio".