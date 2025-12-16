Maire: NextChem si aggiudica da Röhm uno studio per il riciclo chimico del PMMA in Germania

(Teleborsa) - Maire
annuncia che NextChem,
tramite la sua controllata MyRemono
, si è aggiudicata da Röhm
, uno dei principali produttori mondiali nel campo della chimica dei metacrilati, con siti di produzione e ricerca in Europa, Nord America e Cina, uno studio di fattibilità
site-specific per un impianto di riciclo chimico degli scarti di polimetilmetacrilato
(PMMA) presso il sito produttivo di Röhm a Worms
, Germania sud-occidentale.
L’iniziativa è in linea con l’obiettivo di Röhm di eliminare
completamente l’incenerimento
e lo smaltimento in discarica
dei rifiuti di produzione legati al PMMA tramite il riciclo entro il 2030, riaffermando il suo impegno nel promuovere la circolarità e i materiali sostenibili nell’industria del PMMA.
Questa azione fa leva sulla tecnologia NXRe
di NextChem
, un avanzato ed efficiente processo di depolimerizzazione basato sull’utilizzo del metallo fuso per il riciclo chimico continuo del PMMA. La tecnologia modulare NXRe consente la depolimerizzazione continua
degli scarti di PMMA – provenienti sia da flussi pre- che post-consumo – in metilmetacrilato riciclato (r-MMA) ultra-puro, con qualità pari al vergine. L’impianto è progettato per una capacità di 5.000 tonnellate all’anno, completamente integrato nel sito produttivo di PMMA esistente di Röhm.
Rispetto agli attuali processi di produzione di MMA vergine, si prevede che il MMA riciclato prodotto con la tecnologia NXRe riduca l'impronta di carbonio
di oltre il 90%. Questa riduzione significativa è possibile grazie a un approccio circolare: gli scarti PMMA – classificati come Materia Prima Secondaria (MPS) – vengono utilizzati come materia prima, sostituendo le risorse fossili per la produzione di MMA vergine e azzerando le emissioni legate alla loro estrazione e lavorazione.
Questo accordo rappresenta un’ulteriore tappa
che pone le basi per il licensing
della tecnologia NXRe PMMA, per la quale il primo impianto su scala industriale in Italia è in fase di costruzione e sarà completato nel 2026.Fabio Fritelli
, Managing Director di NextChem
, ha commentato: "La nostra tecnologia NXRe PMMA è una pietra miliare della nostra strategia per i materiali sostenibili. Questo studio di fattibilità con Röhm, leader nella produzione di PMMA, rappresenta un passo fondamentale verso l’industrializzazione di soluzioni avanzate di riciclo e dimostra il valore di partnership solide nel guidare la transizione energetica. Insieme, rafforziamo la rete europea di circolarità del PMMA e promuoviamo l’innovazione per un futuro a basse emissioni di carbonio".