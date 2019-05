ABI, calo del 29% delle rapine in banca nel 2018

(Teleborsa) - Sono, mostrando un forte. Sullo stesso trend positivoancheche analizza il numero di rapine avvenute ogni 100 sportelli eA rendere noti questi risultati l'indagine condotta da, il Centro di ricercain materia di sicurezza. Il report verrà presentato in occasione delche da domani farà partire la due giorni di lavoro sui temi chiave della sicurezza in banca.Lo sviluppo positivo che ha caratterizzato il fenomeno negli ultimi anni è anche il. Tra il 2007 al 2018, infatti, lepassando dalle 3.364 del 2007 alle 264 del 2018. Nel 2018, addirittura non si è registrato nessun "colpo in banca" in Sardegna e Valle d'Aosta.Se si va ad analizzare Regione per Regione, le rapine sonoin, con un calo del 28,6%, passando da 7 a 5, indell'83,3%, da 6 a 1,con un meno 57,1%, da 42 a 18, nel39,6%, da 53 a 32,con una contrazione del 40%, da 10 a 6,in riduzione del 33,3%, da 51 a 34,del 22,2%, da 9 a 7,del 47,1%, da 34 a 18,del 27,5%, da 51 a 37,del 17,9%, da 28 a 23,del 42,9%, da 14 a 18 mentre sonoin, dove si attestano anche nel 2018 a 30 rapine, indove entrambe hanno subito una rapina ciascuna.si sono invece verificati in, in cui gli episodi si sono raddoppiati a 4 rapine rispetto alle 2 dell'anno precedente, incon 30 rapine da 28, incon 3 rapine da 0 econ 6 rapine da 4.Leper rendere le proprie filiali ancora più protette e sicure,. Adottando misure di protezione sempre più moderne ed efficaci e formando i propri dipendenti anche attraverso un'apposita "Guida alla sicurezza per gli operatori di sportello", realizzata da Ossif in collaborazione con il ministero dell'Interno e le Prefetture.