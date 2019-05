Migranti, Sea Watch: indagato il comandante

(Teleborsa) - Laha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il comandante della nave Sea Watch 3. Il provvedimento è stato notificato dalla Guardia di Finanza, contestualmente alla notifica del sequestro probatorio.Centore, che ha nominato come difensori gli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, è il primo indagato dell'inchiesta che era stata aperta, in un primo momento, contro ignoti. Il Procuratore, che ieri pomeriggio 19 maggio, ha coordinato l'operazione, con la decisione di trasferire al'imbarcazione, facendo sbarcare i migranti e ponendo fine a un braccio di ferro che durava da alcuni giorni, ha annunciato cheIeri, appunto, altro giornata diquando irimasti a bordo della nave della Ong tedesca sono sbarcati a Lampedusa.“SonoQuesto vale anche per organi dello Stato: se questo procuratore autorizza lo sbarco, io vado fino in fondo”. Con chiaro riferimento al Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio: il blocco dell’imbarcazione, infatti, è finalizzato a fare i necessari accertamenti e a verificare se la condotta del comandante della nave abbia violato la legge.Nel mirino del leader del Carroccio sono finiti subito gli alleati di Governo:se qualcuno vuole aprire i porti e aiutare gli scafisti ne risponderà davanti agli italiani”, aveva detto apertamente Salvini, ospite a “Non è L’arena”-– Salvini, se ha qualcosa da dirmi, me la dica in faccia. Non parli a sproposito del sottoscritto in Tv” replica il Ministro Toninelli in una nota nella quale ha chiarito: "E’ evidente che l’epilogo della vicenda è legato al sequestro della nave da parte della magistratura, non serve un esperto per capirlo"