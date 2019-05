Peggiorano le piazze del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Piazza Affari alle prese con lo stacco cedole che pesa per oltre il 2% sull'indice FTSE MIB Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,115. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.276,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 63,02 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +277 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,67%.affonda, con un ribasso dell'1,50%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,01%, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,49%.; sulla stessa linea, ilcrolla del 2,47%, scendendo fino a 22.462 punti. Depresso il(-1,79%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,89% sul precedente.Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-6,99%),(-4,26%) e(-3,94%).di Piazza Affari, scivola, con un netto svantaggio del 2,10%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,62%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,58%.Le peggiori performance, invece, si registrano su(-7,93%), colpita dalla vicenda Huawei che sta frenando l'intero settore tech europeo.Crolla, con una flessione del 2,70% in attesa del CdA sui conti trimestrali.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,57%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,91%.Tra i(+2,07%) e(+1,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,07%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,17%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,04%.In caduta libera, che affonda del 2,73%.