Tria: "Con ripresa in Europa spazio per riduzione debito/Pil"

(Teleborsa) - ". Noi prevediamo che ciò possa accadere". Così il ministro dell'Economianel corso della sua Lectio al Forum sulla sostenibilità organizzato dalla Luiss a Villa Blanc.Il ministro ha poi aggiunto di aver programmato "", specificando che sebbene non veloce "il percorso c'è perché sarebbe dannoso per la nostra economia" e che potrebbe anche non essere necessario "se saremo capaci di ripristinare quello spazio fiscale che non è dato dalle regole europee ma dalla fiducia".Il riferimento è alla", ma. Sono convinto - ha aggiunto Tria - che se si andrà in questa direzione lo spazio fiscale può aumentare e non credo che sia indissolubilmente legato al mito del pareggio di bilancio".Per il ministro è inoltre giunto", con riferimento a un "finanziamento in moneta del deficit" tramite l'intervento diretto della BCE, anche se questo richiederebbe "una revisione dello statuto della Bce".Nel concludere il suo intervento, Tria ha ricordato che è "necessario" avere "grandi investimenti" in capitale umano, "risorse per l'istruzione e la salute" e anche nel "sociale" per "che consenta di non amplificare quella società della rabbia e del conflitto alimentata" dallo sfaldarsi delle società "messe in crisi dai processi di globalizzazione".