Huwaei, investimento da 35 mln per l'OpenLab di Parigi

(Teleborsa) -. A darne l'annuncio è stato, Deputy Chairman di Huawei nel corso della conferenza VivaTech tenutasi nella capitale francese il 16-18 maggio, sottolineando come la Francia si stia avviando a diventare un hub globale nel campo dell'innovazione.In un momento molto delicato per il colosso cinese dopo il bando negli USA voluto da Donald Trump, poi sospeso , la compagnia ha deciso di investire nel suo OpenLab parigino: nato nell'aprile 2018, in un solo anno ha visto la collaborazione di 50 partner a 15 soluzioni per settori verticali, dal retail alle smart city, passando per l'industria manifatturiera.", ha affermato Hu. "La Francia è leader mondiale nel campo della ricerca di base, oltre a poter contare su persone di talento e su un ambiente favorevole all'innovazione. Tutto ciò consente al Paese di occupare una posizione ideale per proporsi come hub globale e favorire la trasformazione digitale. Huawei è presente sul territorio francese da ben 17 anni e, ora più che mai, siamo orgogliosi di far parte di questo processo ambizioso"