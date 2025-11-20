Milano 16:29
USA, Vendita case esistenti in ottobre

USA, Vendita case esistenti in ottobre pari a 4,1 Mln unità, in aumento rispetto al precedente 4,05 Mln unità (la previsione era 4,08 Mln unità).
